есть сайт самопис на пхп нужно

оптимизировать сайт для теста гугла по скорости

вот тест https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.einbar.co.il%2F&tab=desktop

нужно получить оценку от 75 и выше

скрипты убрать из хеда расставить по странице

оптимизировать цсс файл (не знаю как это сделать)

отправить браузеру директиву, что нужно кешировать страницы.