Оптимизировать сайт для теста гугла по скорости

$40
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок201 просмотр
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есть сайт самопис на пхп нужно

оптимизировать сайт для теста гугла по скорости

вот тест https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.einbar.co.il%2F&tab=desktop

нужно получить оценку от 75 и выше

скрипты убрать из хеда расставить по странице

оптимизировать цсс файл (не знаю как это сделать)

отправить браузеру директиву, что нужно кешировать страницы.

9 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад