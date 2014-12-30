Нужно сделать доработки по сайту самописанному

Сайт https://piypiy.com В нем есть 2 косяка: 1) Падает сессия при закрытии браузера 2) Проблемы с нотификациями: Я отвечаю на пост собеседника, ему приходит уведомление о том, что я прокомментировал, но если он мне ответит, то нету нотификации ...