Допилить сайт на wordpress.

$35
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки146 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работу нужно выполнить качественно, минимум плагинов (1 можно). Осталось всего ничего, реализовать кастомный вход/регистрацию, вход с помощью соц сетей (плагин), страничку пользователя с возможностью добавить статьи/менять логин, пароль/просмотреть статьи добавленные им. Все.

Еще пару мелочей вроде скрытие чего то когда пользователь не авторизован и так далее, только пустяки, основную задачу я уже описал.

Верстку покажу кандидатам.

Пожалуйста пишите когда можете приступить, и когда закончите.

Работаем по схеме - принимаю заявку тут, что бы без проблем потом, оплата через БС или после показа.

WordPressСайт на WordPress
9 лет назад
Narek-T
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад