Доработка проекта на OpenCart срочно

$500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки199 просмотров
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Доработка проекта на OpenCart срочно ТЗ имеется в полном объёме. Первый этап работ выполнить сегодня к ночи. Бюджет 500$. Оплата по этапно после готовности этапа, работу можете вести у себя на сервере до полной оплаты. Оставляйте скайпы.

OpenCart
9 лет назад
studiareproduct
Илья 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад