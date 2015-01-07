Robokassa для плагина Easy Digital Downloads

$20
Веб-программированиеЗавершен2 заявки296 просмотров
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Требуется подключить платежную систему robokassa для плагина Easy Digital Downloads. Движок WordPress 4.1

9 лет назад
lahdenpohya
49 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
2 дня
Все сделано как надо и недорого, что несомненно приятно.
Отличный заказчик. Понятное ТЗ. Предоставил все необходимые данные. Оплата без задержек.