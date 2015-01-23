tanya-tarhan

Татьяна tanya-tarhan

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
интернет-маркетолог

Осуществляю полный спектр маркетинговых мероприятий, начиная с момента создания сайта. Являюсь сертифицированным специалистом по контекстной рекламе Google Adwords, имею опыт администрирования сайтов на PHP Framework и CMS (Wordpress, Opencart), владею основами СЕО, е-meil маркетинга, SMM, рекламмы на Яндекс Директ и Яндекс Маркет.

Большой опыт работы с сайтами автомобильной тематики - автомобильные шины, диски, моторные масла и промышленная химия, индустриальные шины и т.п.

  • СЕО копитайт/рерайт для ІТ сайта на английском

    Здравствуйте, Нужен специалист для написания СЕО статей для сайта компании занимающейся разработкой программного обеспечения. Среди обязательных условий - высокая грамотность и уровень владения английским языком. Знания в области ИТ разработки будут большим преимуществом. Ключи и нужную ...

    Написание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программист по QUIK

    Программист для разработки программного обеспечения для управления личными средствами на фондовой бирже. Нужно создать робота для автоматизированной торговли в системе QUIK. Оплата обсуждается

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помочь с Opencart

    Нужен специалист для работы с сайтом на CMS Opencart. сайт http://tireville.ru/ задание - поправить работу модуля подбора дисков и шин, а именно - отображение результатов сейчас так http://tireville.ru/index.php?route=product/search_auto&amp;tab=disc&amp;width=7.5&amp;diameter=17&amp;pcd=5x120&amp;dia=72.6&amp;et=34 должно быть так ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP программист

    Нужен опытный программист для улучшение существующего кода и решений по сайту http://wheelscompany.ru/. Первоочередные задачи – это исправление ошибок в каталоге! Код непростой, смотрите пример в прикреплённом файле. Оставляйте ...

    AJAXHTMLJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад