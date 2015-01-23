tanya-tarhan

интернет-маркетолог

Осуществляю полный спектр маркетинговых мероприятий, начиная с момента создания сайта. Являюсь сертифицированным специалистом по контекстной рекламе Google Adwords, имею опыт администрирования сайтов на PHP Framework и CMS (Wordpress, Opencart), владею основами СЕО, е-meil маркетинга, SMM, рекламмы на Яндекс Директ и Яндекс Маркет.

Большой опыт работы с сайтами автомобильной тематики - автомобильные шины, диски, моторные масла и промышленная химия, индустриальные шины и т.п.