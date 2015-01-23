tanya-tarhan

Здравствуйте, Нужен специалист для написания СЕО статей для сайта компании занимающейся разработкой программного обеспечения. Среди обязательных условий - высокая грамотность и уровень владения английским языком. Знания в области ИТ разработки будут большим преимуществом. Ключи и нужную ...
Осуществляю полный спектр маркетинговых мероприятий, начиная с момента создания сайта. Являюсь сертифицированным специалистом по контекстной рекламе Google Adwords, имею опыт администрирования сайтов на PHP Framework и CMS (Wordpress, Opencart), владею основами СЕО, е-meil маркетинга, SMM, рекламмы на Яндекс Директ и Яндекс Маркет.
Большой опыт работы с сайтами автомобильной тематики - автомобильные шины, диски, моторные масла и промышленная химия, индустриальные шины и т.п.
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Программист для разработки программного обеспечения для управления личными средствами на фондовой бирже. Нужно создать робота для автоматизированной торговли в системе QUIK. Оплата обсуждаетсяВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист для работы с сайтом на CMS Opencart. сайт http://tireville.ru/ задание - поправить работу модуля подбора дисков и шин, а именно - отображение результатов сейчас так http://tireville.ru/index.php?route=product/search_auto&tab=disc&width=7.5&diameter=17&pcd=5x120&dia=72.6&et=34 должно быть так ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен опытный программист для улучшение существующего кода и решений по сайту http://wheelscompany.ru/. Первоочередные задачи – это исправление ошибок в каталоге! Код непростой, смотрите пример в прикреплённом файле. Оставляйте ...Веб-программирование30 заявокЗакрыт10 лет назад
Улучшение существующего кода и решений по сайту http://wheelscompany.ru/. Требования: • знание PHP 5.2.10, Zend Optimizer, CURL, XML, Cron, HTML, CSS3 и Javascript • знание и опыт работы с SQL базами ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад