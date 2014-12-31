Проблема с Joomla!

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок247 просмотров
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при установке Joomla возникла такая проблема Your host needs to use PHP 5.3.10 or higher to run this version of Joomla!

Joomla
9 лет назад
tests-auto
Василий 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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