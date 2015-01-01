Разработать виджет. (ip-звонок, sms, email)

Разработать виджет обратного звонка.

примеры подобных работ: колл back хантер но без ай пи телефонии. (рассмотрю и вариант (бюджет) с айпи телефоней. на Хантере это реализованно так: "сайт" саммостоятельно дозванивается менеджеру)

заявка об звонке должна приходить на почту и телефон (смс).

также есть ряд других вопросов которые обсудим в личной переписке.

обьем задания обратного звонка может менятся в ходе выполнения задания.

!требования к исполнителю: огромное желание и творческий подход. не люблю когда из-за не значительных дополнений к заданию мы начинаем торговаться за 5$.

сроки: не горит.

бюджет: оговаривается. минимальный.

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(http://www.weblancer.net/users/Anatolevi4/reviews/#review_301131)