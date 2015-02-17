Переверстать страницу

Необходимо сделать форму печати договора купли-продажи как здесь http://simpledoc.ru/dogovor-kupli-prodazhi-avtomobilya/ Сайт, для которого делается эта форма, работает на Wordpress. Дизайн для неё готов. Обязательно пишите свою цену работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер! Есть PHP-страница на который происходит вывод данных с их последующим обновлением данных через автоматический refresh(мета-тег), надо переделать, чтобы обновление данных происходило с помощью AJAX или чего-либо другого, но так, что сайт не досился (как только происходит обновление в .DAT-файле). Сайт написан PHP+.dat-файлы.
Сроки до 2-х дней.
Код файла прилагаю. Красным, где должны быть обновления.
Оплата в рублях по курсу ЦБ.
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