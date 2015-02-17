Переверстать страницу

Добрый вечер! Есть PHP-страница на который происходит вывод данных с их последующим обновлением данных через автоматический refresh(мета-тег), надо переделать, чтобы обновление данных происходило с помощью AJAX или чего-либо другого, но так, что сайт не досился (как только происходит обновление в .DAT-файле). Сайт написан PHP+.dat-файлы.

Сроки до 2-х дней.

Код файла прилагаю. Красным, где должны быть обновления.

Оплата в рублях по курсу ЦБ.