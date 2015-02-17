Переверстать страницу

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$30
Веб-программированиеЗавершен6 заявок201 просмотр
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Добрый вечер! Есть PHP-страница на который происходит вывод данных с их последующим обновлением данных через автоматический refresh(мета-тег), надо переделать, чтобы обновление данных происходило с помощью AJAX или чего-либо другого, но так, что сайт не досился (как только происходит обновление в .DAT-файле). Сайт написан PHP+.dat-файлы.

Сроки до 2-х дней.

Код файла прилагаю. Красным, где должны быть обновления.

Оплата в рублях по курсу ЦБ.

9 лет назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
smo-ke
Олег 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
1 день
Все сделал, быстро на уровне. Справился с той задачей, с которой другие не смогли. Работа на 5. Одно, оставил шелл и забыл про него.
Отличный заказчик, мои рекомендации.
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