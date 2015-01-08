Установить Login WebMoney на сайт

Веб-программированиеЗавершен4 заявки169 просмотров
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Необходимо установить Login WebMoney для авторизации и автоматической регистрации на сайте.

Сайт http://wmantalya.com/

9 лет назад
langalier
Виктор 
49 летТурция
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
dev_n
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
52 отзыва
9 лет назад
$30
2 дня
Валентин себя показал отличным специалистом в работе, сделал всё возможное и не возможное, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем.
Все отлично. Оплата сразу. Рекомендую