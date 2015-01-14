Приветствую!

Необходимо написать модуль под DLE или использовать готовый вариант с доработкой (как вам удобнее). Сверстать несколько страниц (все макеты есть, см. ТЗ). Также новый функционал потребуется протестить и отладить.

От вас стоимость и сроки.

Новичков просьба не беспокоить.

ТЗ — https://docs.google.com/document/d/12gDKjMdMDIZpmkRYK4ORjKfovDMX52H8_rDl-1tRw8M/edit?usp=sharing