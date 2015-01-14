Написать модуль под DLE

$1000
Веб-программированиеЗавершен3 заявки235 просмотров
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Приветствую!

Необходимо написать модуль под DLE или использовать готовый вариант с доработкой (как вам удобнее). Сверстать несколько страниц (все макеты есть, см. ТЗ). Также новый функционал потребуется протестить и отладить.

От вас стоимость и сроки.

Новичков просьба не беспокоить.

ТЗ — https://docs.google.com/document/d/12gDKjMdMDIZpmkRYK4ORjKfovDMX52H8_rDl-1tRw8M/edit?usp=sharing

9 лет назад
S-progresser
Сергей 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
mr_Evgen
Евгений 
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$250
21 день
Отличный исполнитель. Работали по cms DLE - мастер своего дела. Ни одна задача не поставила Евгения в тупик. Все мелочи по проекту поправил, с основными задачами справился на ура. Сроки порадовали, закончили в 2 раза быстрее указанных. Буду рад продолжить сотрудничество. Рекомендую Евгения как опытного исполнителя, весьма ответственного и отзывчивого. Спасибо.
Только положительные эмоции о заказчике. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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