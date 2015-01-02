Push Notifications

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки161 просмотр
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Нужно сделать Push Notification для Safari Browser. Речь идет о небольшом форуме, в нем при добавлении комментария к вопросу должен появляться push у человека в браузере, если человек в настройках указал, что он хочет получать эти уведомления.

Код для форума у меня есть, я его вышлю, в нем и надо добавить эту функцию для push-Notifications.

9 лет назад
dimigerm
29 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад