Необходимо установить Login WebMoney для авторизации и автоматической регистрации на сайте. Сайт http://wmantalya.com/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать Push Notification для Safari Browser. Речь идет о небольшом форуме, в нем при добавлении комментария к вопросу должен появляться push у человека в браузере, если человек в настройках указал, что он хочет получать эти уведомления.
Код для форума у меня есть, я его вышлю, в нем и надо добавить эту функцию для push-Notifications.
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