Нужно сделать Push Notification для Safari Browser. Речь идет о небольшом форуме, в нем при добавлении комментария к вопросу должен появляться push у человека в браузере, если человек в настройках указал, что он хочет получать эти уведомления.

Код для форума у меня есть, я его вышлю, в нем и надо добавить эту функцию для push-Notifications.