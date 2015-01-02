Необходимо разработать online конструктор пазлов на html5 или php+java

Добрый день. Для нашего проекта необходимо разработать конструктор пазлов, используя html5 или php+java.

Функционал нужен схожий вот с этими примерами, только с учетом специфики пазлов:

http://vrm.com.ua/konstruktor-futbolok.htm

http://masterskayafutbolok.com/masterskaya/konstru...

Вот пример того, что должно выйти ( но реализация на flash, как в этом примере, не годится ):

http://vrm.com.ua/konstruktor-pazlov.html

Мы пока еще не определились с бюджетом и сроками, потому готовы выслушать ваши предложения.

Заранее благодарю за уделенное время.