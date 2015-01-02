Приветствую! Необходимо написать модуль под DLE или использовать готовый вариант с доработкой (как вам удобнее). Сверстать несколько страниц (все макеты есть, см. ТЗ). Также новый функционал потребуется протестить и отладить. От вас стоимость и сроки. Новичков просьба ...
Необходимо разработать online конструктор пазлов на html5 или php+java
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Добрый день. Для нашего проекта необходимо разработать конструктор пазлов, используя html5 или php+java.
Функционал нужен схожий вот с этими примерами, только с учетом специфики пазлов:
http://vrm.com.ua/konstruktor-futbolok.htm
http://masterskayafutbolok.com/masterskaya/konstru...
Вот пример того, что должно выйти ( но реализация на flash, как в этом примере, не годится ):
http://vrm.com.ua/konstruktor-pazlov.html
Мы пока еще не определились с бюджетом и сроками, потому готовы выслушать ваши предложения.
Заранее благодарю за уделенное время.
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