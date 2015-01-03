Iptables правило string срочно

Приветствую, коллеги!

Есть openwrt hotspot, нужно написать правило для доступа к одному сайту для неавт.пользователей,

сайт yandex.ru

Сейчас работает доступ к нему по ip, но т.к ip всегда меняется получается жопа)) хотя и есть скрипт который обновляет ip.

Думаю решить вопрос с помощью string, --string "yandex" нужна помощь.

Вариант со списком подсетей неподходит, т.к доступ будет открыт не только к yandex.

Дам доступ к машине и роутеру teamw