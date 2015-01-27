Доработка сайта на Joomla

Доброго времени суток и всех с Новым годом!

Есть сайт на джумле http://alicard.ru/

Необходимо исправить шаблон карточки товара. Пример: http://alicard.ru/index.php/component/k2/item/321-reabilitatsionno-profilakticheskij-tsentr-formula

Нужно, чтобы слева был слайдер желательно с миниатюрами. Переключение происходит нажатием на стрелки. Справа краткая информация (Название, телефон, адрес, почта, сайт) и размер скидки изображением (пример изображения есть на сайте аликарда), внизу подробная информация.

Пример как это должно выглядеть: http://www.biglion.ru/deals/yahromasrp-80/

Бюджет 1000р. вне зависимости от курса.