Доработать модуль Импорта/Экспорта для OpenCart 1.5.6

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки145 просмотров
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Нужно доработать либо на базе уже имеющегося модуля импорта, дописать функцию импорта/экспорта категорий и подкатегорий.

Дело в том, что модуль который использую, он заливает товары создавая попутно категории и подкатегории которые я укажу через символ "|" К примеру: Книги|Детские|Букварь (Это уже товар)

Так вот для товаров, я могу при импорте указывать тайтлы, дескрипшны, текст, сео-урл и т.д.

А, категории и подкатегории, создаются, но тайтлы и все остальное прописывать нужно руками..

Так вот, нужно что бы модуль умел импортить группы и подгруппы, с keywords, title, description, h1, Текст, seo-url, отдельно.

А потом, используя старый импорт, я уже буду заливать в эти созданные категории - товары.

Прикрепил, пример файла, в каком формате удобно будет импортить.

Оцените пожалуйста работу, и укажите Вашу цену.

OpenCart
9 лет назад
plazz
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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