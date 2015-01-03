Доработать модуль Импорта/Экспорта для OpenCart 1.5.6

Нужно доработать либо на базе уже имеющегося модуля импорта, дописать функцию импорта/экспорта категорий и подкатегорий.

Дело в том, что модуль который использую, он заливает товары создавая попутно категории и подкатегории которые я укажу через символ "|" К примеру: Книги|Детские|Букварь (Это уже товар)

Так вот для товаров, я могу при импорте указывать тайтлы, дескрипшны, текст, сео-урл и т.д.

А, категории и подкатегории, создаются, но тайтлы и все остальное прописывать нужно руками..

Так вот, нужно что бы модуль умел импортить группы и подгруппы, с keywords, title, description, h1, Текст, seo-url, отдельно.

А потом, используя старый импорт, я уже буду заливать в эти созданные категории - товары.

Прикрепил, пример файла, в каком формате удобно будет импортить.

Оцените пожалуйста работу, и укажите Вашу цену.