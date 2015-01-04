Авторизация пользователя на сайте через instagram

Нужно переделать небольшой (7 страниц) сайт с PrestaShop на Framework Yii. Может будет внесено несколько небольших дополнений. Только программисты физически находящиеся в Киеве.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Куплю готовый скрипт + инструкцию по настройке скрипта авторизации пользователя на сайте через instagram
3 php страницы: вход / ошибка (повторный вход) / авторизация
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