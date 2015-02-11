Сделать доработки по сайту программирование

Приветствую! Есть задача оперативно собрать базу отопительного оборудования и выгрузить ее в двух форматах (мускуль/хмл). Вероятнее всего придется распарсить не один, а несколько источников, но общее количество элементов будет смешное, не более 3000-5000 шт. Оплата по 15$ за ...