Ищем PHP программиста с опытом работы с X-Cart

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки167 просмотров
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Ищем PHP программиста с опытом разработки на X-Cart платформе для работы над веб-проектомами нашей компании и проектами наших клиентов на постоянной основе для удаленной работы.

Необходимые навыки:

- хорошее знание X-Cart 4/PHP/JavaScript/MySQL;

- эрудированность и опыт использования web-технологий;

- английский на уровне свободного чтения;

- умение верстать чистый и правильный HTML в соответствии с текущими стандартами;

Приветствуется:

- опыт в вёрстке с нуля;

- большим плюсом будет опыт работы с jQuery, Magento и WordPress.

Условия:

- тип работы – удаленный, на постоянной основе, полный рабочий день

- возможно смещение рабочего дня по взаимной договоренности

В своем ответе, пожалуйста, опишите опыт работы с X-Cart и пожелание по оплате (Ежемесячно из расчета часов, которые Вы планируете уделять нашему проекту или заработную плату при полной 8-ми часовой занятости).

Ждем Ваше резюме на jobapplicants[гав-гав]sent.at или в скайп dlogout

Спасибо

PHP
9 лет назад
Deam
44 годаКанада
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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