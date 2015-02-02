Нужно переделать небольшой (7 страниц) сайт с PrestaShop на Framework Yii. Может будет внесено несколько небольших дополнений. Только программисты физически находящиеся в Киеве.
Переустановить компонент ReDJ1.6.2Community на Joomla 2.5
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Joomla 2.5 Нужно переустановить ReDJ1.6.2Community. Нужно удалить ReDJ1.6.2 в ноль. После удаления и новой установки в системе остаются все старые редайректы этого компонента. Очищал кэш в джумле и при помощи Cashe Cleaner. Или без переустановки "обнулить" компонент.
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