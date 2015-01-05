Интернет-Магазин Фотографий

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок206 просмотров
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Техническое задание на создание интернет-магазина фотографий

Функционал

1. Роли пользователей:

- Клиент: работает со "своим" материалом (фото, графические файлы), выбирает фото и параметры для них, формирует заказ и управляет им

- Администратор: управляет всеми функциями, настраивает меню, редактирует тексты, справочники, способы оплаты, редактирует пользовательские фото;

2. Авторизация:

- создание пользователей Администратором (поля: ФИО, логин, пароль,email ).

- автоматическая генерация паролей

- автоматизированная отправка идентификационных данных пользователям

3. Структура и меню сайта:

- Одноуровневое меню, верхнее, планка (см. слайд)

- На главной странице панели-кнопки (крупное фото ) со ссылкой на страницу с описанием (форматированный текст) и галереи фото

4. Папки для закачки и хранения фото:

- Доступ внешних пользователей только к "своим" папкам

- Создание администратором папок (произвольно или по шаблону). По шаблону: выбор названия категории из списка.

- Администратор имеет доступ ко всем папкам с правами на запись, редактирование, удаление

- Закачка фото осуществляется пакетно (много файлов), при закачке перевернутые фото должны быть преобразованы в нормальный вид.

- Желательно создать интерфейсы: http, сетевые папки, ftp

5. Личный кабинет:

ФОТОПЕЧАТЬ:

функция выбора набора фото (отметка галочками), выбор нескольких параметров (не более 8), добавление выбранного набора с параметрами в корзину. В одном заказе может быть несколько наборов. Возможно, потребуется формула расчетов стоимости (по результатам формирования заказа)

пожелание по движкам : опенкарт,джумла,вордпресс

9 лет назад
Junior1
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
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