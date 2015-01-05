Интернет-Магазин Фотографий

Нужно переделать небольшой (7 страниц) сайт с PrestaShop на Framework Yii. Может будет внесено несколько небольших дополнений. Только программисты физически находящиеся в Киеве.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание на создание интернет-магазина фотографий
Функционал
1. Роли пользователей:
- Клиент: работает со "своим" материалом (фото, графические файлы), выбирает фото и параметры для них, формирует заказ и управляет им
- Администратор: управляет всеми функциями, настраивает меню, редактирует тексты, справочники, способы оплаты, редактирует пользовательские фото;
2. Авторизация:
- создание пользователей Администратором (поля: ФИО, логин, пароль,email ).
- автоматическая генерация паролей
- автоматизированная отправка идентификационных данных пользователям
3. Структура и меню сайта:
- Одноуровневое меню, верхнее, планка (см. слайд)
- На главной странице панели-кнопки (крупное фото ) со ссылкой на страницу с описанием (форматированный текст) и галереи фото
4. Папки для закачки и хранения фото:
- Доступ внешних пользователей только к "своим" папкам
- Создание администратором папок (произвольно или по шаблону). По шаблону: выбор названия категории из списка.
- Администратор имеет доступ ко всем папкам с правами на запись, редактирование, удаление
- Закачка фото осуществляется пакетно (много файлов), при закачке перевернутые фото должны быть преобразованы в нормальный вид.
- Желательно создать интерфейсы: http, сетевые папки, ftp
5. Личный кабинет:
ФОТОПЕЧАТЬ:
функция выбора набора фото (отметка галочками), выбор нескольких параметров (не более 8), добавление выбранного набора с параметрами в корзину. В одном заказе может быть несколько наборов. Возможно, потребуется формула расчетов стоимости (по результатам формирования заказа)
пожелание по движкам : опенкарт,джумла,вордпресс
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен простой скрипт комментариев 1й файл - файл добавления комментария в базу. 2й файл - вывод комментариев лесенкой с постраничной разбивкой чистый php без фреймворков. И четко 2 файла. mysql - 1 таблица от вас цену и сроки.Завершен9 лет назад
Есть скрипт на Питоне http://packetstormsecurity.com/files/127049/ZTE-TP-Link-ZynOS-Huawei-rom-0-Configuration-Decompressor.html Опишите его русским языком, составьте алгоритм. Мы сами в делфи переведем. Оплачу ваше время по вашей ставке (указывайте, пожалуйста).Завершен9 лет назад
- $5
Joomla 2.5 Нужно переустановить ReDJ1.6.2Community. Нужно удалить ReDJ1.6.2 в ноль. После удаления и новой установки в системе остаются все старые редайректы этого компонента. Очищал кэш в джумле и при помощи Cashe Cleaner. Или без переустановки ...Завершен9 лет назад
Улучшение существующего кода и решений по сайту http://wheelscompany.ru/. Требования: • знание PHP 5.2.10, Zend Optimizer, CURL, XML, Cron, HTML, CSS3 и Javascript • знание и опыт работы с SQL базами данных (MySQL); • умение работать с AJAX; • опыт работы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Здравствуйте! в двух словах: каждый пользователь уникализируется (логин\пароль) и может: добавлять список А и список В. :) все просто :) Список А: 10 полей Список В: 6 полей и одно поле из список А. Без графики. Срочно!Завершен9 лет назад
Сделать доработки по сайту программирование задание в приложениеЗавершен9 лет назад
- $20
Доброго времени суток и всех с Новым годом! Есть сайт на джумле http://alicard.ru/ Необходимо исправить шаблон карточки товара. Пример: http://alicard.ru/index.php/component/k2/item/321-reabilitatsionno-profilakticheskij-tsentr-formula Нужно, чтобы слева был слайдер желательно с миниатюрами. Переключение происходит нажатием на стрелки. Справа краткая информация (Название, телефон, ...Завершен9 лет назад
Нужен человек для постоянной работы с системой пхпфокс. Пример одного из заданий: суть задачи заключается в том, чтобы сделать "фото дня" или "человек дня" При загрузке соц сети - каждый кто заходит на сайт ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Куплю готовый скрипт + инструкцию по настройке скрипта авторизации пользователя на сайте через instagram 3 php страницы: вход / ошибка (повторный вход) / авторизацияВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад