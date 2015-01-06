Переделать скрипт загрузки ucoz

Есть сайт на движке ucoz, где выложены файлы для свободного скачивания.

Ссылка, ведущая на файл стандартная: "Скачать файл. ххх кб"

Задача - сделать так, чтобы после нажатия на ссылку "Скачать файл. ххх кб" этот текст пропадал, а вместо него начинался отсчет времени (10 сек.) с текстом "Подождите ... сек." Далее появлятся кнопка "Скачать бесплатно!", при нажатии на которую должен срабатывать скрипт одной рекламной сети.

Думаю, задача не сложная для реализации. Жду заявки.

С меня отзыв.