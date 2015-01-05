Удалить файлы

$5
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки238 просмотров
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Нужно удалить из поддомена файлы. Сайт написан на фреймворке но на поддомене сайт вордпресс. Нужно поддомена почистить все файлы. путь дам.

Опыт работы с фреймворк Коханой и вордпресс.

Оплата только в рублях

9 лет назад
stsikalov
Сергей 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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