Импорт csv файлов в MySQL для XenForo

Требуется создать плагин для XenForo, позволяющий импортировать информацию из csv в MySQL.

На форуме установлено дополнение позволяющее добавлять название и описание к загруженным изображениям.

Нужно сделать плагин позволяющий импортировать информацию о названии и описании изображений через csv - одним нажатием.

Как должен работать плагин:

1) При расширенном редактировании уже написанного сообщения, !!!с уже загруженными изображениями!!! - (тем самым с сохранёнными в таблицу именами файлов этих изображений). У пользователей/группы пользователей которым даны права на использование, - должна появляться кнопка "Импорт".

2) При нажатии на кнопку, появляется окно в котором через обзор выбирается необходимый файл c расширением csv. (если есть возможность использовать для выполнения задачи и другие форматы файлов, например xls(x) - добавить в выбор и их).

3) Файл csv будет иметь следующий формат: имя изображения, название, описание.

Так как имя загруженных изображений уже сохранено в таблицу, при импорте должно происходить сопоставление с именами в csv. Для того, чтобы к нужному изображению добавлялись необходимые название и описание. Но дело в том, что имя изображения и информация к нему, сохраняются в 2 разные таблицы. Название и описание добавляется в столбец estad_data в формате BLOB.

Для информации: в сообщении название выводится под изображением, а описание всплывает при наведении на него.

Пробовал напрямую добавлять название и описание в базу, при помощи SQL Maestro - BLOB сохраняется, но информация не выводится в самом сообщении и в описании.

Т.е. помимо сохранения в базу, вывода в сообщение, информация должна добавляться и в "описание вложения", для последующего редактирования при надобности.

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Жду предложений.