Импорт csv файлов в MySQL для XenForo

Здраствуйте. Нужен программист для консультации. Задачи на сайте. Есть сайт с видео контентом. Контент парсится. Всего роликов на сайте около 40К. Ссылки, конечно, с сайтов-доноров. Надо помочь сделать ретранслятор. Есть уже готовый ретранслятор, но когда включаем его, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать плагин для XenForo, позволяющий импортировать информацию из csv в MySQL.
На форуме установлено дополнение позволяющее добавлять название и описание к загруженным изображениям.
Нужно сделать плагин позволяющий импортировать информацию о названии и описании изображений через csv - одним нажатием.
Как должен работать плагин:
1) При расширенном редактировании уже написанного сообщения, !!!с уже загруженными изображениями!!! - (тем самым с сохранёнными в таблицу именами файлов этих изображений). У пользователей/группы пользователей которым даны права на использование, - должна появляться кнопка "Импорт".
2) При нажатии на кнопку, появляется окно в котором через обзор выбирается необходимый файл c расширением csv. (если есть возможность использовать для выполнения задачи и другие форматы файлов, например xls(x) - добавить в выбор и их).
3) Файл csv будет иметь следующий формат: имя изображения, название, описание.
Так как имя загруженных изображений уже сохранено в таблицу, при импорте должно происходить сопоставление с именами в csv. Для того, чтобы к нужному изображению добавлялись необходимые название и описание. Но дело в том, что имя изображения и информация к нему, сохраняются в 2 разные таблицы. Название и описание добавляется в столбец estad_data в формате BLOB.
Для информации: в сообщении название выводится под изображением, а описание всплывает при наведении на него.
Пробовал напрямую добавлять название и описание в базу, при помощи SQL Maestro - BLOB сохраняется, но информация не выводится в самом сообщении и в описании.
Т.е. помимо сохранения в базу, вывода в сообщение, информация должна добавляться и в "описание вложения", для последующего редактирования при надобности.
Оплата на QIWI
Жду предложений.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $70
есть демо версия панели управления приложения (слежения за телефоном) нужно один в один скопировать это ДЕМО http://www.spy-phone-app.com/spy/indexЗакрыт9 лет назад
Необходимо исправить файл register.php таким образом, что бы был отклик сайта на действие пользователя. Сейчас: При попытке зарегистрироваться не пишет была ли регистрация удачна или нет, и пользователь остается на форме регистрации с обновленными (теперь ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $550
Нужен ответственный!! WEB программист (PHP, Yii, JS, MySQL, HTML, CSS). Нужно переписать сайт (сам сайт среднего размера) с самописного движка на Yii и натянуть новый дизайн (возможно верстка некоторых страниц и Java Script некоторых ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Есть сайт на движке ucoz, где выложены файлы для свободного скачивания. Ссылка, ведущая на файл стандартная: "Скачать файл. ххх кб" Задача - сделать так, чтобы после нажатия на ссылку "Скачать файл. ххх кб" этот текст пропадал, а ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
Нужно удалить из поддомена файлы. Сайт написан на фреймворке но на поддомене сайт вордпресс. Нужно поддомена почистить все файлы. путь дам. Опыт работы с фреймворк Коханой и вордпресс. Оплата только в рубляхЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Есть сайт и проблема с чпу. Чпу отображается не в верном формате, необходимо это исправить. Сайт самописный. Оставьте контакты те кто хотел бы взять. Так же сразу готов выдать следующий пакет правок и ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем PHP программиста с опытом разработки на X-Cart платформе для работы над веб-проектомами нашей компании и проектами наших клиентов на постоянной основе для удаленной работы. Необходимые навыки: - хорошее знание X-Cart 4/PHP/JavaScript/MySQL; - эрудированность и опыт использования web-технологий; - ...Закрыт9 лет назад
Доброго дня! Есть необходимость написания приложения, устанавливаемого на мобильном устройстве, работающем под ОС Android, со следующим функционалом: 1. должно оповещать продавца о поступившем заказе/ офлайн сообщении/ предложении цены (сигналом/сообщением и т.д.) 2. контролировать оперативность реагирования продавца на события, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Техническое задание на создание интернет-магазина фотографий Функционал 1. Роли пользователей: - Клиент: работает со "своим" материалом (фото, графические файлы), выбирает фото и параметры для них, формирует заказ и управляет им - ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад