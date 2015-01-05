Скопировать демо функционал

Здраствуйте. Нужен программист для консультации. Задачи на сайте. Есть сайт с видео контентом. Контент парсится. Всего роликов на сайте около 40К. Ссылки, конечно, с сайтов-доноров. Надо помочь сделать ретранслятор. Есть уже готовый ретранслятор, но когда включаем его, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть демо версия панели управления приложения (слежения за телефоном)
нужно один в один скопировать это ДЕМО
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