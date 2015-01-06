Интеграция instagram в сайт

Здраствуйте. Нужен программист для консультации. Задачи на сайте. Есть сайт с видео контентом. Контент парсится. Всего роликов на сайте около 40К. Ссылки, конечно, с сайтов-доноров. Надо помочь сделать ретранслятор. Есть уже готовый ретранслятор, но когда включаем его, ...