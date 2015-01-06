Исправить добавление категорий

$20
Веб-программированиеЗакрыт16 заявок284 просмотра
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При добавлении категории,

например:

Категория - генерируется каталог Kategoriya, а если добавить сразу несколько категорий,

например:

Категория 1

Категория 2

Категория 3 - каталоги генерируются цифрами по порядку,

например:

1

2

3

нужно исправить, что-бы генерировались названия,

например:

Kategoriya-1

Kategoriya-2

Kategoriya-3

9 лет назад
vladnikon
Влад 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
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