Модуль просмотра презентаций для сайта

При добавлении категории, например: Категория - генерируется каталог Kategoriya, а если добавить сразу несколько категорий, например: Категория 1 Категория 2 Категория 3 - каталоги генерируются цифрами по порядку, например: 1 2 3 нужно исправить, что-бы генерировались названия, например: Kategoriya-1 Kategoriya-2 Kategoriya-3
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