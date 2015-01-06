Настроить готовый проект на Symfony2

Имеется готовый проект на Symfony2, скрипты и база залиты на сервер.

Нужно настроить корректную работу и доступность по корневому адресу, сейчас в /web/app.php показывает пустую страницу.

Прошу обращаться только людям, хорошо знакомым с этим фреймворком, потому что в будущем возможна дальнейшая поддержка и доработки.