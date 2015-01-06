Проблема при переносе сайта

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

При переносе сайта chlamydiosis.ru на другой хостинг при заходе на внутрение страницы получаю 404 ошибку.Нужно быстро решить проблему...

9 лет назад
Vityok93
Виктор 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Доп. комплектация для Opencart

    Нужно сделать доп. комплектацию для товара с возможностью перехода на данный дополнительный товар для ocstore 1.5.5.1.1. Например Ванна, а к нему доп комплектация- это экран, сифон, смеситель и т.п. с возможностью также выбора галкой и ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исправить добавление категорий

    $20

    При добавлении категории, например: Категория - генерируется каталог Kategoriya, а если добавить сразу несколько категорий, например: Категория 1 Категория 2 Категория 3 - каталоги генерируются цифрами по порядку, например: 1 2 3 нужно исправить, что-бы генерировались названия, например: Kategoriya-1 Kategoriya-2 Kategoriya-3

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить готовый проект на Symfony2

    Имеется готовый проект на Symfony2, скрипты и база залиты на сервер. Нужно настроить корректную работу и доступность по корневому адресу, сейчас в /web/app.php показывает пустую страницу. Прошу обращаться только людям, хорошо знакомым с этим фреймворком, потому что ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интеграция instagram в сайт

    Требуется внедрить отображение фоток с инстаграма по определенному хэштегу через его API. На сайт должно выводится 8 последних фото с комментариями, кол-во лайков и возможностью ставить лайки.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Импорт csv файлов в MySQL для XenForo

    Требуется создать плагин для XenForo, позволяющий импортировать информацию из csv в MySQL. На форуме установлено дополнение позволяющее добавлять название и описание к загруженным изображениям. Нужно сделать плагин позволяющий импортировать информацию о названии и описании изображений через csv ...

    MySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать ретранслятор // Один файл

    Здраствуйте. Нужен программист для консультации. Задачи на сайте. Есть сайт с видео контентом. Контент парсится. Всего роликов на сайте около 40К. Ссылки, конечно, с сайтов-доноров. Надо помочь сделать ретранслятор. Есть уже готовый ретранслятор, но когда включаем его, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется отредактировать файл register.php

    Необходимо исправить файл register.php таким образом, что бы был отклик сайта на действие пользователя. Сейчас: При попытке зарегистрироваться не пишет была ли регистрация удачна или нет, и пользователь остается на форме регистрации с обновленными (теперь ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Переписать сайт на Yii и натянуть новый дизайн

    $550

    Нужен ответственный!! WEB программист (PHP, Yii, JS, MySQL, HTML, CSS). Нужно переписать сайт (сам сайт среднего размера) с самописного движка на Yii и натянуть новый дизайн (возможно верстка некоторых страниц и Java Script некоторых ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад