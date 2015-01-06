Проблема при переносе сайта

Нужно сделать доп. комплектацию для товара с возможностью перехода на данный дополнительный товар для ocstore 1.5.5.1.1. Например Ванна, а к нему доп комплектация- это экран, сифон, смеситель и т.п. с возможностью также выбора галкой и ...
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При переносе сайта chlamydiosis.ru на другой хостинг при заходе на внутрение страницы получаю 404 ошибку.Нужно быстро решить проблему...
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