Сайт на Java установить на новом хостинге

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки132 просмотра
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Есть действующий сайт, написанный на Java (ACM.CMS). Его нужно развернуть на новом хостинге http://brim.ru/hosting/#java

Доступа к хостингу с действующим сайтом нет, но есть архив страниц в виде JAR файлов, CMS и базы данных. К новому хостингу (brim.ru) все доступы есть. Также есть подробная инструкция по установке данной CMS.

9 лет назад
maysk
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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