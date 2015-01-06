Сайт на Java установить на новом хостинге

Есть действующий сайт, написанный на Java (ACM.CMS). Его нужно развернуть на новом хостинге http://brim.ru/hosting/#java

Доступа к хостингу с действующим сайтом нет, но есть архив страниц в виде JAR файлов, CMS и базы данных. К новому хостингу (brim.ru) все доступы есть. Также есть подробная инструкция по установке данной CMS.