Разработка игр

Нужно сделать доп. комплектацию для товара с возможностью перехода на данный дополнительный товар для ocstore 1.5.5.1.1. Например Ванна, а к нему доп комплектация- это экран, сифон, смеситель и т.п. с возможностью также выбора галкой и ...
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Разработка одной или двух игр:
"Точки" (пример http://zagram.org/index.ru.html), "Морской бой" (пример http://ru.battleship-game.org/)
Также интересуют игры дурак, шашки.
1. Серверная часть: PHP (класс с логикой игры) + Redis (кеширование экземпляров игры, сессий пользователей) + MySQL (результаты игры).
2. Frontend: JS+HTML+CSS.
3. Транспорт осуществляется через WebSocket (сейчас работает на Ratchet) + необходима возможность резервного соединения (Comet) в случае отсутствия поддержки/неудачного установления связи с вебсокетом
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