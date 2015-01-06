Разработка игр

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки235 просмотров
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Разработка одной или двух игр:

"Точки" (пример http://zagram.org/index.ru.html), "Морской бой" (пример http://ru.battleship-game.org/)

Также интересуют игры дурак, шашки.

1. Серверная часть: PHP (класс с логикой игры) + Redis (кеширование экземпляров игры, сессий пользователей) + MySQL (результаты игры).

2. Frontend: JS+HTML+CSS.

3. Транспорт осуществляется через WebSocket (сейчас работает на Ratchet) + необходима возможность резервного соединения (Comet) в случае отсутствия поддержки/неудачного установления связи с вебсокетом

9 лет назад
evgen-p
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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