Скрипт массовой проверки доменных имен на занятость и клей.

Необходимы 2 скрипта массовой! проверки доменных имен на занятость и массовой! проверки доменных имен на клей.

Скрипт массовой! проверки доменных имен должен брать домены из файла (каждый домен будет с новой строки) и свободный! домен записывать в другой файл (каждый домен с новой строки).

Скрипт массовой! проверки доменных имен на клей должен работать по точно такому же принципу, т.е. брать домены из файла (каждый домен с новой строки) и не склеенные! домены записывать в отдельный файл.