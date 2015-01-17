Скрипт массовой проверки доменных имен на занятость и клей.

Веб-программированиеЗавершен5 заявок155 просмотров
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Необходимы 2 скрипта массовой! проверки доменных имен на занятость и массовой! проверки доменных имен на клей.

Скрипт массовой! проверки доменных имен должен брать домены из файла (каждый домен будет с новой строки) и свободный! домен записывать в другой файл (каждый домен с новой строки).

Скрипт массовой! проверки доменных имен на клей должен работать по точно такому же принципу, т.е. брать домены из файла (каждый домен с новой строки) и не склеенные! домены записывать в отдельный файл.

9 лет назад
root7
Игорь 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
delweb
Тарас 
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад
$10
1 день
Спасибо Тарасу за качественную работу! Был очень приятен и вежлив в общении.
Хороший заказчик. Приятно было сотрудничать. Рекомендую!
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