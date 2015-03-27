Доработка Друпала

$8
Веб-программированиеЗавершен5 заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В верхнем левом углу, к блоку "Сейчас на сайте", на против имени юзера , добавить его аватар.

http://club-enisej.ru/

9 лет назад
prost_24
Юрий 
52 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Aferuk
Сергей 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$8
1 день
:)
:)