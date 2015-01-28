Поиск вконтакте в RSS

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки159 просмотров
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Нужно сделать скрипт, который обращается по API к Вконтакте и преобразует результаты поиска в валидный RSS

http://vk.com/feed?q=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%202014%20has%3Aphoto%20near%3A55.7193758353%2C37.619934082&section=search

Параметры скрипта такие же как параметры поиска, т.е. скрипт

script.php?q=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%202014%20has%3Aphoto%20near%3A55.7193758353%2C37.619934082&section=search

должен выдавать RSS из примера.

9 лет назад
ffstudiospb
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
porfeus
Денис 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$45
2 дня
Спасибо, всё здорово работает.
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