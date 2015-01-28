Поиск вконтакте в RSS

Добрый день, ищу специалиста по HTML5 charts. Нужно сделать финансовый график на примере одной акции или валюты на основе каких либо библиотек, для построения графиков ohlc, bar, line Требования к графику - загрузка/подгрузка исторических ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать скрипт, который обращается по API к Вконтакте и преобразует результаты поиска в валидный RSS
http://vk.com/feed?q=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%202014%20has%3Aphoto%20near%3A55.7193758353%2C37.619934082§ion=search
Параметры скрипта такие же как параметры поиска, т.е. скрипт
script.php?q=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%202014%20has%3Aphoto%20near%3A55.7193758353%2C37.619934082§ion=search
должен выдавать RSS из примера.
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