Поиск вконтакте в RSS

Нужно сделать скрипт, который обращается по API к Вконтакте и преобразует результаты поиска в валидный RSS

http://vk.com/feed?q=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%202014%20has%3Aphoto%20near%3A55.7193758353%2C37.619934082§ion=search

Параметры скрипта такие же как параметры поиска, т.е. скрипт

script.php?q=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%202014%20has%3Aphoto%20near%3A55.7193758353%2C37.619934082§ion=search

должен выдавать RSS из примера.