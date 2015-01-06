Задача для специалиста по HTML5 charts

Нужен программист для реализации онлайн-програмки для подсчета теплопотерь. По результатам посетителю подгружается типовое коммерческое (исходя из тех результатов, которые выдала программа). Цена и сроки + вопросы - в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, ищу специалиста по HTML5 charts. Нужно сделать финансовый график на примере одной акции или валюты на основе каких либо библиотек, для построения графиков ohlc, bar, line Требования к графику - загрузка/подгрузка исторических данных, прокрутка истории, периодическое обновление параметров первого бара (живой график). нанесение на график меток (не обязательно мышкой, просто в коде). Времени ждать, пока кандидат сам научится это делать, нет. Поэтому прошу отправлять заявки тех специалистов, которые это уже делали или точно знают как сделать в разумные сроки. Если будут доп. вопросы - пишите в личку или скайп. С заявкой прощу присылать краткое описание опыта в данной области, ссылки на работы
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