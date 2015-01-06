Задача для специалиста по HTML5 charts

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
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Добрый день, ищу специалиста по HTML5 charts. Нужно сделать финансовый график на примере одной акции или валюты на основе каких либо библиотек, для построения графиков ohlc, bar, line Требования к графику - загрузка/подгрузка исторических данных, прокрутка истории, периодическое обновление параметров первого бара (живой график). нанесение на график меток (не обязательно мышкой, просто в коде). Времени ждать, пока кандидат сам научится это делать, нет. Поэтому прошу отправлять заявки тех специалистов, которые это уже делали или точно знают как сделать в разумные сроки. Если будут доп. вопросы - пишите в личку или скайп. С заявкой прощу присылать краткое описание опыта в данной области, ссылки на работы

HTML
9 лет назад
pmanager
Дмитрий 
47 летЧехия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад