Задача для специалиста по HTML5 charts

Добрый день, ищу специалиста по HTML5 charts. Нужно сделать финансовый график на примере одной акции или валюты на основе каких либо библиотек, для построения графиков ohlc, bar, line Требования к графику - загрузка/подгрузка исторических данных, прокрутка истории, периодическое обновление параметров первого бара (живой график). нанесение на график меток (не обязательно мышкой, просто в коде). Времени ждать, пока кандидат сам научится это делать, нет. Поэтому прошу отправлять заявки тех специалистов, которые это уже делали или точно знают как сделать в разумные сроки. Если будут доп. вопросы - пишите в личку или скайп. С заявкой прощу присылать краткое описание опыта в данной области, ссылки на работы