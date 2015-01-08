Валидация регистрации

Отличный исполнитель. Выполнил в точности весь ТЗ + исправил то, что наворотили до него 4 горе-фрилансера, хотя это не входило в ТЗ. Соблюдает сроки, постоянно на связи с заказчиком и предоставил отчет о проделанной работе со всеми деталями. Рекомендую как хорошего исполнителя. Буду обращаться еще. Спасибо за проделанную работу, Дмитрий!