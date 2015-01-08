Middle Full-Stack Web Developer

Предоставляемые услуги:

Разработка и доработка веб-приложений (backend / frontend);

HTML/CSS верстка (кроссбраузерно, адаптивно, Pixel Perfect).

PHP: работаю с PHP5.4+, PHP7.2. Обычно использую в качестве PHP-фреймворка Laravel 5.x, также есть остаточные уверенные знания Yii 1.x, Code Igniter 2.x (основная специализация - ООП backend разработка, есть понимание проблем Hight Load, небольшой опыт их решения);

JavaScript: Vue.js, jQuery, TypeScript, Webpack;

Web: HTML, Twitter Bootstrap; CSS;

Базы дынных: MySQL, PostgreSQL;

Хороший опыт работы с чужим кодом очень разного уровня качества;

Системное администрирование (начальный уровень): Linux (Debian, Ubuntu), Apache, Nginx, MySQL, PostgreSQL, PHP);

VCS: Git;

Английский язык: Beginner (уверенно читаю техническую литературу, могу вести переписку).

К работе отношусь творчески, нацелен на качество (иначе мне не интересно). Слежу за новостями мира веб-разработки и IT мира в целом, стремлюсь открывать для себя новые подходы, если они, конечно, заслуживают внимания.

Работаю в свободное время от full-time работы, чтобы разнообразить для себя задачи.