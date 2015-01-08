GD1m

Дмитрий GD1m

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Middle Full-Stack Web Developer

Предоставляемые услуги:

  • Разработка и доработка веб-приложений (backend / frontend);
  • HTML/CSS верстка (кроссбраузерно, адаптивно, Pixel Perfect).
Профессиональные навыки:

  • PHP: работаю с PHP5.4+, PHP7.2. Обычно использую в качестве PHP-фреймворка Laravel 5.x, также есть остаточные уверенные знания Yii 1.x, Code Igniter 2.x (основная специализация - ООП backend разработка, есть понимание проблем Hight Load, небольшой опыт их решения);
  • JavaScript: Vue.js, jQuery, TypeScript, Webpack;
  • Web: HTML, Twitter Bootstrap; CSS;
  • Базы дынных: MySQL, PostgreSQL;
  • Хороший опыт работы с чужим кодом очень разного уровня качества;
  • Системное администрирование (начальный уровень): Linux (Debian, Ubuntu), Apache, Nginx, MySQL, PostgreSQL, PHP);
  • VCS: Git;
  • Английский язык: Beginner (уверенно читаю техническую литературу, могу вести переписку).
К работе отношусь творчески, нацелен на качество (иначе мне не интересно). Слежу за новостями мира веб-разработки и IT мира в целом, стремлюсь открывать для себя новые подходы, если они, конечно, заслуживают внимания. 

Работаю в свободное время от full-time работы, чтобы разнообразить для себя задачи.

Портфолио

Отзывы заказчиков

Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
$45
10 баллов
10 лет назад
Доработка существующего сайта
Что можно сказать? на первый взгляд исполнитель отличный, все выполнил, точно по ТЗ и в срок. НО оставались мелкие доработки по которым требовались уточнения. Я все оплатил с условиями, что доработаем через пару дней. Но вот опять НО Мало того, что мы обменялись мобильными, почтой, скайпом, Дмитрий на связь не выходит, просто пропал и все. Да, я понимаю. бывают разные ситуации, когда нет возможностей, обстоятельства и тд Но за месяц я думаю можно было бы найти и уделить минуту, чтобы дать знать, что у тебя что то не получается, или что-то еще. Любым способом предупредить, поставить в известность, но нет.. Несмотря на то, что я звонил, а Дмитрий, либо игнорил, либо сбрасывал. Так дела не делаются. Не получается, предупреди, поставь в известность. Отзыв не хотел писать, рассчитывал дождаться, НО опять НО администрация потребовала написания отзыва. Так что сорян, если что.
nizam
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Доработка интернет магазина CMS Simpla
Проделал достаточно большой объем работы за короткий срок, и сдал работу вовремя. Это очень большая редкость в наше время, обычно можно сразу неделю минимум прибавлять, а тут в срок и качественно. Сделал много мелких правок, некоторые вообще бесплатно. Проявляет инициативу, по некоторым пунктам ТЗ делал больше чем обговаривалось. Вообщем рекомендую, отличный исполнитель, я остался очень доволен сотрудничеством.
Все супер! Сработались! : )
Ответный отзыв
FrontLine
Юрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Ошибка prestashop
AJAXPrestaShop
Отличный исполнитель, сделал все как надо
Было приятно сотрудничать с Юрием. Оплата в срок, приятное общение, даже получил бонус за проделанную работу!
Ответный отзыв
Narek-T
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Валидация регистрации
WordPress
Отличный исполнитель. Выполнил в точности весь ТЗ + исправил то, что наворотили до него 4 горе-фрилансера, хотя это не входило в ТЗ. Соблюдает сроки, постоянно на связи с заказчиком и предоставил отчет о проделанной работе со всеми деталями. Рекомендую как хорошего исполнителя. Буду обращаться еще. Спасибо за проделанную работу, Дмитрий!
Буду рад продолжить сотрудничество. Суть задачи была описана очень понятно, оперативно получил ответы на все вопросы в ходе работы. Оплата поступила сразу после завершения работы, да еще и с бонусом! Был приятно удивлен.
Ответный отзыв
CKREPKA
Шамиль 
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Требуется отредактировать файл register.php
Рекомендую, очень ответственный, четко следует ТЗ
Все четко, было приятно работать.
Ответный отзыв
Веб-программирование
5 отзывов(-1)
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга