Middle Full-Stack Web Developer
Предоставляемые услуги:
- Разработка и доработка веб-приложений (backend / frontend);
- HTML/CSS верстка (кроссбраузерно, адаптивно, Pixel Perfect).
- PHP: работаю с PHP5.4+, PHP7.2. Обычно использую в качестве PHP-фреймворка Laravel 5.x, также есть остаточные уверенные знания Yii 1.x, Code Igniter 2.x (основная специализация - ООП backend разработка, есть понимание проблем Hight Load, небольшой опыт их решения);
- JavaScript: Vue.js, jQuery, TypeScript, Webpack;
- Web: HTML, Twitter Bootstrap; CSS;
- Базы дынных: MySQL, PostgreSQL;
- Хороший опыт работы с чужим кодом очень разного уровня качества;
- Системное администрирование (начальный уровень): Linux (Debian, Ubuntu), Apache, Nginx, MySQL, PostgreSQL, PHP);
- VCS: Git;
- Английский язык: Beginner (уверенно читаю техническую литературу, могу вести переписку).
Работаю в свободное время от full-time работы, чтобы разнообразить для себя задачи.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интернет-магазин pinokkio-kids.ru475 просмотров
Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
10 лет назад
Что можно сказать? на первый взгляд исполнитель отличный, все выполнил, точно по ТЗ и в срок. НО оставались мелкие доработки по которым требовались уточнения. Я все оплатил с условиями, что доработаем через пару дней. Но вот опять НО Мало того, что мы обменялись мобильными, почтой, скайпом, Дмитрий на связь не выходит, просто пропал и все. Да, я понимаю. бывают разные ситуации, когда нет возможностей, обстоятельства и тд Но за месяц я думаю можно было бы найти и уделить минуту, чтобы дать знать, что у тебя что то не получается, или что-то еще. Любым способом предупредить, поставить в известность, но нет.. Несмотря на то, что я звонил, а Дмитрий, либо игнорил, либо сбрасывал. Так дела не делаются. Не получается, предупреди, поставь в известность. Отзыв не хотел писать, рассчитывал дождаться, НО опять НО администрация потребовала написания отзыва. Так что сорян, если что.
$90
10 баллов
10 лет назад
Проделал достаточно большой объем работы за короткий срок, и сдал работу вовремя. Это очень большая редкость в наше время, обычно можно сразу неделю минимум прибавлять, а тут в срок и качественно. Сделал много мелких правок, некоторые вообще бесплатно. Проявляет инициативу, по некоторым пунктам ТЗ делал больше чем обговаривалось. Вообщем рекомендую, отличный исполнитель, я остался очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Все супер! Сработались! : )
$5
10 баллов
10 лет назад
AJAXPrestaShop
Отличный исполнитель, сделал все как надо
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать с Юрием. Оплата в срок, приятное общение, даже получил бонус за проделанную работу!
$10
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Отличный исполнитель. Выполнил в точности весь ТЗ + исправил то, что наворотили до него 4 горе-фрилансера, хотя это не входило в ТЗ. Соблюдает сроки, постоянно на связи с заказчиком и предоставил отчет о проделанной работе со всеми деталями. Рекомендую как хорошего исполнителя. Буду обращаться еще. Спасибо за проделанную работу, Дмитрий!
Ответный отзыв
Буду рад продолжить сотрудничество. Суть задачи была описана очень понятно, оперативно получил ответы на все вопросы в ходе работы. Оплата поступила сразу после завершения работы, да еще и с бонусом! Был приятно удивлен.
$3
10 баллов
10 лет назад
Рекомендую, очень ответственный, четко следует ТЗ
Ответный отзыв
Все четко, было приятно работать.
Веб-программирование
5 отзывов(-1)
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга