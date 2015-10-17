CKREPKA

Шамиль CKREPKA

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

tarasovweb
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
4 года назад
Подправить скрипт на сайте
Благодарю Шамиля за сотрудничество! Корректная постановка задачи, оплата сразу по завершению, ждать не заставляет.
Всё отлично! Справились быстро и работает как нужно.
Ответный отзыв
tarasovweb
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
4 года назад
Отредактировать форму на сайте
Отличный заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую.
Всё отлично работает, спасибо!
Ответный отзыв
xipsovich
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
4 года назад
Подключить API платежной системы qiwi к сайту
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Рад сотрудничеству, хороший специалист.
Ответный отзыв
illeking
Арсений 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Подключить платежную систему Webmoney к сайту
Рекомендую данного заказчика к работе. Всегда на связи, четко поставленное ТЗ, все супер!
Специалист своего дела! Схватывает всё на лету, наготове уже несколько вариантов решения поставленной задачи. Очень целеустремлен, справится даже с самой нестандартной проблемой. Впервые за долгое время работы с фрилансерами встречаю настолько ответственного человека умеющего ценить как своё время так и время заказчика оптимизируя работу что бы все были в выигрыше. Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Оставил только положительные впечатления.
Ответный отзыв
illeking
Арсений 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Написать скрипт восстановления учётной записи пользователя на сайте
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Работает, всё хорошо
Ответный отзыв
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