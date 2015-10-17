Требуется исправить скрипт приема платежей на сайте для обеспечения корректной работы. Необходимо оптимизировать функциональность и устранить возможные ошибки. Ожидается предоставление обновленной версии скрипта с тестированием.
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
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Необходимо внести изменения в работу формы обратной связиЗавершен4 года назад
Расширить и исправить имеющуюся модель, добавить событий, состояний, агентов. Пошагово объяснить модель, составить отчёт в MS Word со скриншотами, описать как работает, что и зачем нужно. Высокая сложность не требуется.3D-графиканет заявокЗакрыт4 года назад
После обновления киви в декабре отвалилась система приема платежей на нашем сайте, раньше работало так: клиент на сайте заполнял форму (скрин в приложении) -> данные обрабатывались в сервисе киви -> при успешном или провальном переводе ...Завершен4 года назад
Написать скрипт работы с вебмани для сайта с последующей записью данных в БДБазы данных1 исполнительЗавершен4 года назад
Процесс действий на сайте: 1) Пользователь при регистрации аккаунта вводит следующие данные: Логин, Пароль, Имейл. 2) Для восстановления необходимо ввести логин 3) После корректного ввода логина (если некорректный - сообщение ошибки) выходит ...Завершен5 лет назад
Дано: 1) Тестовый VPS хостинг с ОС на выбор (Debian, CentOS, Ubuntu, FreeBSD) и доступом по SSH 2) Основной сервер со статическим IP, несколькими нужными TCP портами и запущенным софт-сервером 3) ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
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bool scanSig(string path, int signCount){ InitConsole(); FILE *in1 = fopen(path.c_str(), "rb"); if (!in1) cout ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать DLL на языке С++ которая будет способна выявить запущенные нежелательные программы в системе Windows XP\7\8\10, и корректно обрабатывать все запущенные приложения в том числе и скрытые. Иметь возможность обновления базы сигнатур, отправки статистики.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Задача: Установить платёжную форму сбербанка к сайту с последующей обработкой платежей Result \ Success \ Fail. Аналоги: robokassa, interkassaВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Сейчас на сайте установлен сервис robokassa, но из за его ограниченного функционала требуется добавить интеркассу. Оплата происходит в личном кабинете, клиент получает предмет на ник своего персонажа в игре. Движок сайта StressWeb 13.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $25
Информация: Только дизайн к программе для скачивания, регистрации, настройки и обновления игр. Соответственно необходимо создать дизайн программы в целом (где, что и как располагается, удобство восприятия и использования) а так же сделать каждую кнопку ...Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт8 лет назад
Доработать или написать новый скрипт для форумных ботов IPB 3.4+ Боты должны уметь: 1) Посещать форум, и с указанным в настройках параметром регистрироваться, авторизовываться. 2) Бродить по разным разделам открытого форума. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $2
Необходимо написать реферат на тему "Решение задач коммерческой деятельности с помощью имитационного моделирования" Требования к оформлению: · объем – 15-20 страниц (эквивалентные стандартным страницам А4,шрифт 12 TNR, поля - в пределах разумного); · структура (оглавление, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2
Перевод на русский, желательно без использования стороннего ПОПереводынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $1
Тексты Types of Information Systems и Decision Support Systems объем не большой, задания из учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности "бизнес-информатика". Возможно существует официальный перевод текста, так как он не уникальный. Особых требований к выполнению работы ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1
Задание "Обмен жилья. База предложений по обмену: район, площадь квартиры, комнаты, планировка и тд. Требования к вариантам обмена. Программа осуществляет поиск подходящей квартиры (сортировка записей по полям "район, площадь ") Есть код, но он ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Простое задание для начинающих фрилансеров, желающим набрать положительные отзывы. Оплата предусмотрена только в случаи быстрого и оригинального решения с выполнением 3 пункта задания (для более опытных). Задания пронумерованы по уровню сложности, а от качества ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1
Помогите исправить, необходимо что бы при нажатии в область картинки осуществлялось действие перехода на следующие меню скрипта. Работы не много, профи думаю минут за 5 уложится после подробного объяснения. Подробно объясню только откликнувшимся. ...Завершен10 лет назад
Устранить ошибки связанные с клонированием сайта (HTML многостраничный сайт). При поиске и сортировке выходит ошибка.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад