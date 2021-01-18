Доработать агентную модель в AnyLogic

Нужен моделер с опытом моделирования в таких программах как CATIA, Alias, Rhinoceros 3D, SolidWorks, AutoCAD, Simens NX. Замоделить нужно похожий салон - борта, антресоли, консоли, кокпиты, потолок. Для ЧПУ в step stp. Огромный плюс - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Расширить и исправить имеющуюся модель, добавить событий, состояний, агентов.
Пошагово объяснить модель, составить отчёт в MS Word со скриншотами, описать как работает, что и зачем нужно.
Высокая сложность не требуется.
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