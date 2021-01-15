Нарисовать 3д модель здания в архикад

Добрый день Нужна визуализация поселка с типовыми домами с птичьего полета. Высокий уровень детализации не нужен. Два вида дома. посылаю исходные материалы для сметы — рельеф в автокаде (не в метрах, в футах), пример визуализации, и основу для моделирования дома.Если мы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По 2д чертежам сделать проект здания в 3д для просмотра через graphisoft bimx
чертежи в dwg формате.
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