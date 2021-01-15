Нарисовать 3д модель здания в архикад

3D-графикаЗакрыт9 заявок525 просмотров
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По 2д чертежам сделать проект здания в 3д для просмотра через graphisoft bimx

чертежи в dwg формате.

3 года назад
mrpeer_1
50 летГреция
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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