Создать похожую работу

Добрый день Нужна визуализация поселка с типовыми домами с птичьего полета. Высокий уровень детализации не нужен. Два вида дома. посылаю исходные материалы для сметы — рельеф в автокаде (не в метрах, в футах), пример визуализации, и основу для моделирования дома.Если мы ...