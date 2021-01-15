Обработка 3d моделей из аниме игры

Нужно обработать 3d модели, взятые из игры. Если нужно я могу выставить позу с костей, от вас потребуется дальнейшая обработка, выставление минимальной толщины элементов.На фото исходник 3д модели и уже готовая под фотополимерную печать.

Я делаю это самостоятельно, поэтому если нужно запишу вам видео-инструкцию.