Подключить API платежной системы qiwi к сайту

Веб-программированиеЗавершен5 заявок467 просмотров
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После обновления киви в декабре отвалилась система приема платежей на нашем сайте, раньше работало так: клиент на сайте заполнял форму (скрин в приложении) -> данные обрабатывались в сервисе киви -> при успешном или провальном переводе шло уведомление на наш скрипт -> скрипт обрабатывал ответ и отправлял запрос в БД в случаи успеха.

Сейчас в киви новый API, и нужно реализовать прием платежей аналогичный способом. 

3 года назад
CKREPKA
Шамиль 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
xipsovich
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$15
1 день
Рад сотрудничеству, хороший специалист.
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество