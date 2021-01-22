Подключить API платежной системы qiwi к сайту

После обновления киви в декабре отвалилась система приема платежей на нашем сайте, раньше работало так: клиент на сайте заполнял форму (скрин в приложении) -> данные обрабатывались в сервисе киви -> при успешном или провальном переводе шло уведомление на наш скрипт -> скрипт обрабатывал ответ и отправлял запрос в БД в случаи успеха.

Сейчас в киви новый API, и нужно реализовать прием платежей аналогичный способом.