Доработка шаблона WordPress

Добрый вечер!

Нуждаюсь в добавлении функционала на WordPress. Например, после регистрации, возможность выбора категорий и групп у пользователя. Добавление новостей RSS, вставка видео с youtube с категориями и так далее. Добавление курсов валют. Плюсом будет опыт по оптимизации PageSpeed Insights.

- Только с большим опытом по WordPress (front/back)

- постоянный онлайн

- возможно на постоянку