Доработка шаблона WordPress

Необходимо видоизменить процесс чекаута для Woocoomerce. Сделать 4 ступенчатый чекаут. При клике на ок, чтоб экран переходил на следующий этап. Примерные Этапы: 1. Корзина 2.Доставка 3. Доп. опции 4. Оплата
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Добрый вечер!
Нуждаюсь в добавлении функционала на WordPress. Например, после регистрации, возможность выбора категорий и групп у пользователя. Добавление новостей RSS, вставка видео с youtube с категориями и так далее. Добавление курсов валют. Плюсом будет опыт по оптимизации PageSpeed Insights.
- Только с большим опытом по WordPress (front/back)
- постоянный онлайн
- возможно на постоянку
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