Переделать карту

Сейчас карта по апи сервиса openweather, нужно сделать ее по апи нашего сайта. АПИ дадим.

На выходе получим 2 карты, одну для одного нашего сайта, вторую чуть ограниченную для другого. (2 архива) и также нужно поставить ограничение по обновлению на 1 раз в сутки (объясню)

Предоплата не предусматривается, возможна работа по БС (с исполнителями с рейтингом)