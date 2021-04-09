Доработка магазина на opencart

$500
Веб-программированиеЗавершен9 заявок1382 просмотра
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Добрый день! требуется доработать интернет магазин на опенкарт согласно дизайну, верстка мобильной и планшетной версии скину все в ЛС, прошу в откликах указывать примеры ваших работ на опенкарт

OpenCart
3 года назад
loop99
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
KovArt
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$500
21 день
Отзывчивый парень, работу делал вперед, я остался доволен
Грамотная и чёткая постановка задачи, отличная коммуникация. Приятно было работать.