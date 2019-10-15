loop99

Дмитрий loop99

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Внести корректировки в работу сайта

    $50

    Необходимо внести корректировки в работу сайта согласно указанным задачам в приложенном файле. Ожидается работа по веб-программированию с акцентом на улучшение функционала и устранение ошибок.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Програмная доработка сайта

    Требуется выполнить программную доработку сайта на CMS OpenCart в соответствии с замечаниями, предоставленными SEO-специалистом. Ищем фрилансеров с опытом работы в данной области и адекватными ценами.

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработка заказов

    $200

    Необходимо обработать порядка 4500 обращений в вацапе и телеграме, каждому клиенту вежливо ответить и предоставить отчет, инструкцию как отвечать предоставлю, специальные знания не требуются, навыки коммуникации приветствуются.

    Наполнение сайтов66 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ответить клиентам в Whatsapp,Telegram

    $50

    Добрый день, нам поступило очень много заявок в Whatsapp и Telegram от клиентов, всем им необходимо ответить согласно заготовленному шаблону(предоставим), так же клиенты могут задавать дополнительные вопросы, нужно отвечать согласно предоставленной инструкции, прошу откликаться людей ...

    Продажи и лиды20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Комплексный аудит сайта по продвижению

    Уважаемые фрилансеры, добрый день! Нужен комплексный аудит по продвижению сайта saltspray.ru с планом работ по внутренней оптимизации, указывайте пожалуйста стоимости и перечь работы которые вы возьмете на себя

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка магазина на opencart

    $500

    Добрый день! требуется доработать интернет магазин на опенкарт согласно дизайну, верстка мобильной и планшетной версии скину все в ЛС, прошу в откликах указывать примеры ваших работ на опенкарт

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработать проект на opencart

    $150

    Добрый день! требуется доработать интернет магазин на опенкарт согласно дизайну, верстка мобильной и планшетной версии скину все в ЛС, прошу в откликах указывать примеры ваших работ на опенкарт

    Opencart
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сверстать страницу

    $65

    Добрый день, реализовали редизайн главной страницы сайта www.oinz.ru, теперь требуется его сверстать Ссылку на макет прилагаю https://www.figma.com/file/ukXAB8wiJR

    HTML-верстка62 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Редизайн главной

    $70

    Добрый день! Требуется выполнить редизайн главной страницы https://oinz.ru за исключением блока "Основные возражения наших клиентов"

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Интеграция amoCRM и Whatsapp

    Какие функции нужны: 1. Вести диалог с клиентом из карточки сделки и контакта 2. Проверить есть ли вацап у клиента, по номеру (в апи метод /checkPhone?token=&amp;phone=,) 3. Возможность прикреплять файл ...

    AmoCRM
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Виджет для amoCRM

    $150

    Добрый день! Нужно разработать вижет интеграции amoCRM и whatsapp через сервис https://chat-api.com/ru Какие функции нужны: 1. Вести диалог с клиентом из карточки сделки и контакта 2. Проверить ...

    AmoCRM
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать сайт на OpenCart

    $150

    Добрый день, требуется добавить новые разделы на сайт new.est-smt.ru (разверстать и запрограммировать) разделы "Услуги и сервис", "Технологии", страница товара, добавить ссылки на главную пример страниц новых разделов: https://drive.google.com/drive/folders/1I5a8giubvV4aNh5eMHmx7AH6ZEC5VQfa

    Opencart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка и программирование сайта CMS Limb

    $200

    Добрый день! Требуется сверстать и запрограммировать интернет-магазин под управлением CMS Limb, адаптивная верстка под 3 устройства, мак/pc, телефон, планшет. Функционал интернет магазина уже реализован и используется, мы делаем редизайн. Поскольку CMS ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • AmoCRM виджет

    $100

    Добрый день, требуется разработка виджета для amoCRM. Задача связать amoCRM и whatsapp через сервис https://chat-api.com/ru/ Разработанное решение представляет из себя виджет для amoCRM со следующим функционалом: 1. Отправка и получение сообщений из ...

    AmoCRMJavaScriptPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создние интернет-магазина

    Добрый день, требуется создать интернет-магазин с нашим дизайном, основные функции каталог товаров, страница товаров, возможность положить товар в портфель, поиск по сайту, форма обратной связи, форма захвата емейл адресов. Админ часть: ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Починить сайт после переноса cms limb

    добрый день! нужно починить поиск на сайте с cms limb возможно chmode не корректные или htaccess или что серьездней, нужно разобраться и устранить проблему с поиском ( не ищет точных совпадений), как и из админки ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Магазин cms opencart

    $25

    Добрый день, нужно написать скрипт который бы при оплате в магазине отправлял уведомление на почту и в телеграм группу.  Написать скрипт автоматического обновления цен (предоставляем ежедневно xls выгрузку). Подключить платежную cloud ...

    AmoCRMOpencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Починить поиск на bitrix

    Добрый день! Требуется починить поиск на сайте так как отображаются не правильные цены, именно страниу с поиском, на сайте есть мультивалюты

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Boriiis
Борис 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Внести корректировки в работу сайта
Все хорошо
К сожалению сотрудничество не состоялось, передал доступы, Борис их неделю проверял, потом заявил что доступы не корректные, затем я ушел за новыми, через сутки получил отказ от продолжения работы со стороны Бориса.
Ответный отзыв
KovArt
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$500
10 баллов
4 года назад
Доработка магазина на opencart
Opencart
Грамотная и чёткая постановка задачи, отличная коммуникация. Приятно было работать.
Отзывчивый парень, работу делал вперед, я остался доволен
Ответный отзыв
lesya2708
Алеся 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
$70
10 баллов
4 года назад
Редизайн главной
Спасибо за работу! Было приятно сотрудничать! Оплата в срок, чёткая постановка задачи!
остался доволен работой, детально проработали проект, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
zoomplus
Дмитрий 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Починить поиск на bitrix
Отличный заказчик, понятные задания, вовремя оплачивает, приятно иметь дело. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Дмитрий, справился с задачей думающе не просто выполнил, а нашел ошибку и устранил ее, заранее сделал копию. Рекомендую!
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