Необходимо внести корректировки в работу сайта согласно указанным задачам в приложенном файле. Ожидается работа по веб-программированию с акцентом на улучшение функционала и устранение ошибок.
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
Требуется выполнить программную доработку сайта на CMS OpenCart в соответствии с замечаниями, предоставленными SEO-специалистом. Ищем фрилансеров с опытом работы в данной области и адекватными ценами.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $200
Необходимо обработать порядка 4500 обращений в вацапе и телеграме, каждому клиенту вежливо ответить и предоставить отчет, инструкцию как отвечать предоставлю, специальные знания не требуются, навыки коммуникации приветствуются.Наполнение сайтов66 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Добрый день, нам поступило очень много заявок в Whatsapp и Telegram от клиентов, всем им необходимо ответить согласно заготовленному шаблону(предоставим), так же клиенты могут задавать дополнительные вопросы, нужно отвечать согласно предоставленной инструкции, прошу откликаться людей ...Продажи и лиды20 заявокЗакрыт4 года назад
Уважаемые фрилансеры, добрый день! Нужен комплексный аудит по продвижению сайта saltspray.ru с планом работ по внутренней оптимизации, указывайте пожалуйста стоимости и перечь работы которые вы возьмете на себяПоисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт4 года назад
- $500
Добрый день! требуется доработать интернет магазин на опенкарт согласно дизайну, верстка мобильной и планшетной версии скину все в ЛС, прошу в откликах указывать примеры ваших работ на опенкартВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $150
Добрый день! требуется доработать интернет магазин на опенкарт согласно дизайну, верстка мобильной и планшетной версии скину все в ЛС, прошу в откликах указывать примеры ваших работ на опенкартВеб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $65
Добрый день, реализовали редизайн главной страницы сайта www.oinz.ru, теперь требуется его сверстать Ссылку на макет прилагаю https://www.figma.com/file/ukXAB8wiJRHTML-верстка62 заявкиЗакрыт4 года назад
- $70
Добрый день! Требуется выполнить редизайн главной страницы https://oinz.ru за исключением блока "Основные возражения наших клиентов"Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Какие функции нужны: 1. Вести диалог с клиентом из карточки сделки и контакта 2. Проверить есть ли вацап у клиента, по номеру (в апи метод /checkPhone?token=&phone=,) 3. Возможность прикреплять файл ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $150
Добрый день! Нужно разработать вижет интеграции amoCRM и whatsapp через сервис https://chat-api.com/ru Какие функции нужны: 1. Вести диалог с клиентом из карточки сделки и контакта 2. Проверить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
Добрый день, требуется добавить новые разделы на сайт new.est-smt.ru (разверстать и запрограммировать) разделы "Услуги и сервис", "Технологии", страница товара, добавить ссылки на главную пример страниц новых разделов: https://drive.google.com/drive/folders/1I5a8giubvV4aNh5eMHmx7AH6ZEC5VQfaВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $200
Добрый день, исходники в psd, дизайн стандартного магазина - покажу по запросуВеб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $270
Добрый день, требуется запрограммировать и разверстать дизайн и стандартный функционал интернет-магазина. Пример главной прилагаю.Веб-программирование19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Добрый день! Требуется сверстать и запрограммировать интернет-магазин под управлением CMS Limb, адаптивная верстка под 3 устройства, мак/pc, телефон, планшет. Функционал интернет магазина уже реализован и используется, мы делаем редизайн. Поскольку CMS ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $100
Добрый день, требуется разработка виджета для amoCRM. Задача связать amoCRM и whatsapp через сервис https://chat-api.com/ru/ Разработанное решение представляет из себя виджет для amoCRM со следующим функционалом: 1. Отправка и получение сообщений из ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, требуется создать интернет-магазин с нашим дизайном, основные функции каталог товаров, страница товаров, возможность положить товар в портфель, поиск по сайту, форма обратной связи, форма захвата емейл адресов. Админ часть: ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
добрый день! нужно починить поиск на сайте с cms limb возможно chmode не корректные или htaccess или что серьездней, нужно разобраться и устранить проблему с поиском ( не ищет точных совпадений), как и из админки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Добрый день, нужно написать скрипт который бы при оплате в магазине отправлял уведомление на почту и в телеграм группу. Написать скрипт автоматического обновления цен (предоставляем ежедневно xls выгрузку). Подключить платежную cloud ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Требуется починить поиск на сайте так как отображаются не правильные цены, именно страниу с поиском, на сайте есть мультивалютыВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад