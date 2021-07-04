Обработка заказов

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Закрыт66 заявок1183 просмотра

Необходимо обработать порядка 4500 обращений в вацапе и телеграме, каждому клиенту вежливо ответить и предоставить отчет, инструкцию как отвечать предоставлю, специальные знания не требуются, навыки коммуникации приветствуются.

4 года назад
loop99
37 лет
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Заявки фрилансеров

Ксения
 
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24 года
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Вероника
 
22 года
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Даша
 
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Элина
 
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Анна
 
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Мария
 
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Катя
 
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Оксана
 
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2 года назад
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Мария
 
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Марина
 
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4 года в сервисе
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4 года назад
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Ольга
 
36 лет
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4 года назад
4 года назад
Ольга
 
26 лет
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Вулфсон
 
50 лет
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Виктория
 
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Антонина
 
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Татьяна
 
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3 года назад
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Илона
 
27 лет
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Бакытжан
 
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2 года назад
4 года назад
Юлия
 
38 лет
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3 года назад
4 отзыва
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22 года
4 года в сервисе
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Александр
 
21 год
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Ольга
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
33 года
4 года в сервисе
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7 месяцев назад
2 отзыва
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Полина
 
23 года
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3 месяца назад
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4 года назад
Данил
 
22 года
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Дима
 
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4 года в сервисе
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Владислав
 
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Ярослав
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
31 год
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Божена
 
34 года
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18 дней назад
17 отзывов
4 года назад
Нуркамиль
 
22 года
4 года в сервисе
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Григорий
 
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4 года назад
4 года назад
Иван
 
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Александр
 
33 года
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Виктория
 
25 лет
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2 года назад
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Евгений
 
48 лет
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4 года назад
Лора
 
72 года
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3 года назад
4 года назад
Виктория
 
23 года
6 лет в сервисе
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2 месяца назад
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Перизат
 
36 лет
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Карина
 
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4 года назад

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