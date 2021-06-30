Найти нужную информацию и предоставить ее в коротком виде

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  1. Биржа фриланса
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Закрыт30 заявок1461 просмотр

Найти нужную информацию и записать ее в таблицу(минимальное знание английского. языка - искать с переводчиком).

4 года назад
Mediamagnat
Илья 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Александр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Тахир
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Айым
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
42 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Максим
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Данил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Василий
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Светлана
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Арина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
33 года
4 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад
Влад
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Ольга
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ксюша
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Егор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Катя
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Анастасия
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Перизат
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
8 отзывов
4 года назад
Ирина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Иван
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Дарья
 
33 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Владислав
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
4 года назад
Юлия
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
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