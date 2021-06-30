Требуется заполнить интернет-магазин на платформе MODx товарами для доставки еды. Необходимо добавить 100 позиций, включая описание, фото и цену. Обработка фото в графических редакторах и поиск некоторых изображений. Работа выполняется срочно.
Найти нужную информацию и предоставить ее в коротком виде
Найти нужную информацию и записать ее в таблицу(минимальное знание английского. языка - искать с переводчиком).
Заявки фрилансеров
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